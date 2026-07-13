Президент отметил, что РФ добивается победы и в тылу, и на линии боевого соприкосновения

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Россия добивается победы на линии боевого соприкосновения, заявил президент Владимир Путин.

"Мы добиваемся победы везде: в тылу, в Дагестане, в Ингушетии, где угодно, в Чечне", - сказал Путин, добавив: "И на линии боевого соприкосновения".

Президент в понедельник посетил форум Народного фронта "Все для Победы!", где осмотрел выставку и пообщался с волонтерами движения. Путин поблагодарил активистов Народного фронта, которые помогали пострадавшим от паводка в Дагестане.