Путин назвал оружием попытки противника воздействовать на умы россиян

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин назвал современным оружием попытки противника влиять на умы россиян, сравнив их с методами министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса, и призвал на это оружие профессионально реагировать.

"То, что вы говорите - эта попытка повлиять на умы - это современное оружие, такое же, как и современное беспилотие, это все то же самое. Оно применяется давно. Мы с вами хорошо знаем, Геббельс что говорил: "чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят", - сказал Путин в беседе с военным корреспондентом Первого канала во время участия в форуме "Все для Победы!".

Президент отметил, что это информационное оружие тоже совершенствуется на новом технологическом уровне.

"И результат может оказаться для нас очень серьезным, если профессионально и своевременно на это не реагировать", - заявил Путин.