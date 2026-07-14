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ФАС выдала предупреждения топливным компаниям в пяти регионах из-за роста цен

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила предупреждения ряду участников топливного рынка в Кировской, Удмуртской, Саратовской, Нижегородской областях и Краснодарском крае в связи с выявленными признаками нарушения Закона "О защите конкуренции" при установлении цен на бензин и дизельное топливо, говорится в сообщении ведомства.

Так, в Кировской области предупреждения получили ООО "Чепецкнефтепродукт", ООО "Лузская нефтебаза" и ООО "Кильмезьнефтепродукт", реализующие топливо на АЗС под брендом "Движение". Компании занимают доминирующее положение в ряде районов региона. По данным регионального УФАС, изменение цен на топливо в сети может быть экономически необоснованным и привести к ущемлению интересов потребителей.

В Удмуртии антимонопольная служба выявила признаки нарушения в действиях ООО "Петросервис", занимающего коллективное доминирующее положение на мелкооптовом рынке дизельного топлива в республике. Компании выдано предупреждение в связи с изменением цен на дизтопливо, поставляемое аграриям в период с 18 июня по 7 июля. "Петросервис" предписано снизить цены до экономически обоснованного уровня.

Саратовское УФАС направило предупреждения ООО "Трансгруз" (сеть АЗС "Феникс") и ООО "АльфаТЭК" (сеть АЗС "Залив") из-за роста цен на бензин марок Аи-92 и Аи-95. Срок исполнения предупреждений установлен до 31 июля.

В Краснодарском крае предупреждения выданы шести компаниям: ООО МХО "Рассвет" (АЗС "Уфимнефть"), ООО "Крымэнергоресурс" (АЗС "Атан"), ООО "Ветлан" (АЗС "Степная"), ООО "Лаба" (АЗС "Лаба"), ООО "Южная нефтяная компания" (АЗС "Южная нефтяная компания") и ООО "НК Нефтесфера" (АЗС "Нефтесфера"). В их действиях также усмотрены признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Кроме того, предупреждение выдано нижегородскому индивидуальному предпринимателю, осуществляющему реализацию топлива на АЗС под брендами "ESCO" и "Газпромнефти". Основанием послужил рост цен на Аи-92 и Аи-95 на указанных заправках.

ФАС
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