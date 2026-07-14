Минсельхоз не ждет влияния ситуации на Азовском море на обеспеченность продовольствием в РФ

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Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Ситуация в акватории Азовского моря не повлияет на обеспеченность продовольствием внутреннего рынка, а также экспортные возможности РФ, сообщил Минсельхоз во вторник.

"Учитывая значительные мощности по перевалке сельскохозяйственных грузов в разных регионах России, логистика поставок при необходимости будет переориентирована", - говорится в сообщении министерства, опубликованном на фоне участившихся атак противника на гражданский флот в Азовском море.

"В настоящее время совместно с профильными ведомствами и бизнесом прорабатываются альтернативные маршруты грузопотоков", - отметили в Минсельхозе.

Ранее Минтранс сообщил, что предпринимает все необходимые действия для обеспечения грузовой логистики в связи с ситуацией в акватории Азовского моря.

В свою очередь, в Союзе экспортеров и производителей зерна также считают, что ситуация в акватории Азовского моря не повлияет на экспортные возможности РФ.

"Развитая инфраструктура отрасли располагает необходимым запасом мощностей по перевалке, которые позволяют оперативно перенаправить объемы зерна на другие терминалы. Участники рынка и профильные ведомства координируют действия для обеспечения бесперебойности экспортных потоков. Обязательства перед иностранными партнерами по поставкам зерновых культур будут исполнены в полном объеме", - говорится в сообщении союза.