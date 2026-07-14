ФСБ обнародовала записи разговоров пытавшегося организовать теракт рэпера Киевстонера

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Федеральная служба безопасности РФ опубликовала видео предотвращения теракта на стратегическом предприятии оборонно-промышленного комплекса в Московской области.

На видео, предоставленном ЦОС ФСБ, показаны кадры наблюдения сотрудниками российской спецслужбы за пособниками теракта - распаковки, подготовки, запуска и уничтожения FPV-дронов. Кроме этого представлены отрывки телефонных переговоров, в том числе организатора теракта Альберта Васильева ("Киевстонера").

Также на видео представлены кадры задержания и допросов исполнителя и одного из пособника теракта. Так, исполнитель подробно рассказывает о своих действиях по установке БПЛА.

"В ангаре стояли камеры, а за мной наблюдал и давал инструкции куратор, по которым я настроил дроны и прикрепил к ним взрывчатку", - рассказал задержанный исполнитель теракта.

"Украинцы обещали меня эвакуировать, и я приехал на обозначенное место, где меня должны были забрать на такси, но такси я так и не дождался", - пояснил он.

При этом задержанный пособник преступления рассказал, что получил сообщение от своего знакомого Альберта Васильева.

"Он попросил меня за денежное вознаграждение приобрести продукты питания и инструменты, которые я отвез в один из промышленных районов Московской области и оставил в лесопосадке. Сфотографировал и отправил ему в Telegram. Он попросил меня встретить молодого человека и отвезти. При этом, он перевел мне на банковскую карту не только оплату текущих расходов, но и деньги, которые я должен был передать", - рассказал задержанный.

Относительно Васильева пособник рассказал, что "Киевстонер" долгое время проживал в США, потом в России и знаком со многими публичными и медийными персонами РФ.

Также он заявил, "что в закрытом сегменте интернета у Киевстонера есть магазин по продаже наркотиков".

Кроме этого на видео представлен комментарий ведущего специалиста в области криминалистической взрывотехники ФСБ России, который сообщил, что "дроны были осколочно-фугасного действия, масса заряда взрывчатого вещества составляла 4 кг, а сам заряд представлял собой взрывчатку С4 иностранного производства со специальными веществами, усиливающими зажигательное действие и термобарический эффект".

Во вторник в ФСБ России сообщили о предотвращении теракта, планировавшегося Службой безопасности Украины в отношении стратегического оборонного предприятия, расположенного в жилом секторе Московской области, с использованием БПЛА, доставленных в РФ контрабандным путём.

Следственным управлением ФСБ России по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 205 (террористический акт) УК России.