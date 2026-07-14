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ВСУ 79 раз за сутки атаковали Белгородскую область, пострадали два человека

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 79 атаках ВСУ за минувшие сутки, пострадали два человека.

"Противник произвел шесть артиллерийских обстрелов. Также два раза производил сбросы взрывных устройств с БПЛА", - написал Шуваев в своем канале в Мах во вторник.

По его сведениям, расчетами ПВО и спецподразделениями 92 беспилотника сбиты и подавлены.

Ударам подверглись девять муниципалитетов.

В Грайвороне пострадали два сотрудника МЧС. "Пострадавшие находятся на стационарном лечении, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - отметил Шуваев.

По уточненным данным оперативного штаба Белгородской области, пожарный, который был отпущен на амбулаторное лечение, вечером повторно обратился в больницу. Оба пострадавших госпитализированы в городскую больницу № 2 Белгорода.

Всего, по информации оперштаба, за минувшие сутки от воздушных атак ВСУ последствия зафиксированы в 47 населенных пунктах региона. Повреждено 13 частных жилых домов и четыре многоквартирных, 35 легковых и грузовых автомобилей, четыре из которых сгорели, автобус и микроавтобус, два предприятия, социальный и два коммерческих объекта, четыре инфраструктурных объекта, объект транспортной инфраструктуры, хозпостройки, а также уничтожены огнем пять гаражей.

Хроника 24 февраля 2022 года – 14 июля 2026 года Военная операция на Украине
ВСУ Александр Шуваев Белгородская область
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