ВСУ 79 раз за сутки атаковали Белгородскую область, пострадали два человека

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 79 атаках ВСУ за минувшие сутки, пострадали два человека.

"Противник произвел шесть артиллерийских обстрелов. Также два раза производил сбросы взрывных устройств с БПЛА", - написал Шуваев в своем канале в Мах во вторник.

По его сведениям, расчетами ПВО и спецподразделениями 92 беспилотника сбиты и подавлены.

Ударам подверглись девять муниципалитетов.

В Грайвороне пострадали два сотрудника МЧС. "Пострадавшие находятся на стационарном лечении, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - отметил Шуваев.

По уточненным данным оперативного штаба Белгородской области, пожарный, который был отпущен на амбулаторное лечение, вечером повторно обратился в больницу. Оба пострадавших госпитализированы в городскую больницу № 2 Белгорода.

Всего, по информации оперштаба, за минувшие сутки от воздушных атак ВСУ последствия зафиксированы в 47 населенных пунктах региона. Повреждено 13 частных жилых домов и четыре многоквартирных, 35 легковых и грузовых автомобилей, четыре из которых сгорели, автобус и микроавтобус, два предприятия, социальный и два коммерческих объекта, четыре инфраструктурных объекта, объект транспортной инфраструктуры, хозпостройки, а также уничтожены огнем пять гаражей.