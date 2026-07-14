Российские военные в украинском порту "Южный" поразили судно с грузами военного назначения

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Российские военные в ходе ночных групповых ударов нанесли поражение сухогрузу в украинском порту "Южный", который перевозил грузы военного назначения, заявили в Минобороны РФ во вторник.

"В порту "Южный" на территории контейнерного терминала в момент разгрузки поражен сухогруз, осуществлявший доставку грузов военного назначения", - говорится в сообщении министерства обороны.

По данным ведомства, также в результате ударов поражен танкер на переходе из порта Черноморск в порт Одесса.

Кроме того военные РФ нанесли удары по инфраструктуре украинского порта "Южный", связанной с горюче-смазочными материалами.

"Поражены в Одесской области: порт "Южный" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Южный") - объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов и семь резервуаров с ГСМ, предназначенных для обеспечения ВСУ", - говорится в сообщении Минобороны РФ.