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В Краснодоне при взрыве газа обрушился подъезд, погибла женщина

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В Краснодоне в ночь на 14 июля произошел взрыв бытового газа в в двухэтажном многоквартирном доме, там обрушился один подъезд, одна женщина погибла, еще одну спасли из-под завалов и передали врачам, сообщили в правительстве ЛНР.

Взорвался дом на Первоконной улице. По предварительным данным, под завалами могут оставаться еще два человека.

"Разбор завалов продолжается. На месте поисково-спасательных работ объявляются минуты тишины", - сообщили чиновники.

ЛНР Краснодон
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