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Новый заповедник федерального значения появится в Красноярском крае

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Минприроды России предлагает создать в Красноярском крае государственный природный заповедник "Дивногорский", сообщает пресс-служба ведомства.

Особо охраняемая природная территория частично включит заказник краевого значения "Красноярский".

Предполагается, что его общая площадь составит почти 32 тыс. га.

Новый заповедник планируется создать в месте перехода Алтае-Саянской горной тайги к лесостепи Чулымо-Енисейской котловины, поэтому он будет отличаться богатым биологическим и ландшафтным биоразнообразием.

На территории зарегистрировано 805 видов сосудистых растений, лишайников, мхов и грибов. При этом восемь видов внесены в Красную книгу России, в их числе венерины башмачки - настоящий, крупноцветковый и вздутоцветковый.

Также здесь обитают краснокнижные хищные птицы: филин, сокол-сапсан, скопа, большой подорлик, беркут, орлан-белохвост. Кроме того, на территории будущего заповедника встречается редкий армянский шмель.

Всего же фауна территории насчитывает 202 вида позвоночных животных. Большую ценность имеет ихтиофауна, представленная 28 видами рыб.

Красноярский край Минприроды
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