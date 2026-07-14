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Тела трех погибших извлечены из-под завалов дома после взрыва газа в ЛНР

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Спасатели МЧС РФ извлекли из-под завалов тела трех погибших в результате обрушения подъезда в Краснодоне Луганской Народной Республики, где в ночь на вторник произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда жилого дома в Краснодоне завершены. По итогам проведенных работ из-под завалов были извлечены тела трех погибших: мужчины и двух женщин", - сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Там добавили, что силами сотрудников МЧС России удалось спасти одну женщину, её госпитализировали.

"На месте работали 21 сотрудник и 4 единицы техники МЧС России", - добавили в пресс-службе МЧС РФ.

ЛНР МЧС РФ Краснодон
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