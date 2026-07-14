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Корабли РФ и Китая вышли на совместное патрулирование в АТР

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Корабли РФ и Китая вышли на совместное патрулирование в АТР -ТОФ

14.07.2026, 10:34:38 Moscow Standard Time (GMT+3)

Москва. 14 июля. ИНТЕРФАКС - Тихоокеанский флот (ТОФ) РФ сообщил во вторник, что по окончании российско-китайского учения "Морское взаимодействие-2026" корабли двух стран вышли в Желтое море для совместного патрулирования акватории Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

"После завершения церемонии закрытия учения часть кораблей вышла в Жёлтое море, где был сформирован совместный российско-китайский отряд, который приступил к патрулированию акватории Азиатско-Тихоокеанского региона", - говорится в сообщении пресс-службы флота.

Ранее сообщалось, что в рамках учения "Морское взаимодействие-2026" российские и китайские корабли в Жёлтом море выполнили стрельбы из артиллерийских установок и пулеметных комплексов, отражая условную атаку БПЛА и морских дронов. Также экипажи кораблей отработали совместное маневрирование, противолодочные задачи, борьбу с надводными кораблями условного противника и спасательные действия.

От российской стороны в учении принимали участие гвардейский крейсер "Варяг", корвет "Резкий", дизель-электрическая подводная лодка "Уфа" и спасательное судно "Игорь Белоусов". От китайской стороны в учении были задействованы эсминцы "Аньшань" и "Кайфын", фрегат "Уху", дизель-электрическая подводная лодка типа "Юань", универсальный транспорт снабжения "Кэкэсили-ху", спасательное судно "Янчэнху".

По официальной информации, первое совместное российско-китайское военно-морское патрулирование надводных кораблей в Азиатско-Тихоокеанском регионе состоялось в 2021 году и с тех пор проводится ежегодно. В 2025 году впервые в патрулировании участвовали подводные лодки ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая.

ВМФ Китай ВМС Желтое море Азиатско-Тихоокеанский регион АТР
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