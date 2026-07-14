КС расширил срок для оспаривания архивной кадастровой стоимости недвижимости физлиц

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Конституционный суд России расширил срок для оспаривания архивной кадастровой стоимости недвижимости физлиц, по которой исчисляется земельный налог и НДФЛ, на основании ее несоответствия рынку. Такое постановление опубликовано 14 июля.

Постановление провозглашено во вторник. Суд его вынес после проверки статьи 22.1 федерального закона "О государственной кадастровой оценке" и статьи 245 Кодекса административного судопроизводства (КАС) по жалобам Антона Епифанова и Инги Бухмиллер.

Епифанов пытался оспорить кадастровую стоимость земли в Смоленской области, чья рыночная стоимость, по его данным, не превышала 515 тысяч рублей за участок, в то время как кадастровая, по которой начислили долг по земельному налогу, в разные годы менялась с 4,5 млн до 9 млн рублей за участок. Суд иск отклонил, отметив, что Смоленская область перешла на порядок установления кадастровой стоимости в размере рыночной через уполномоченное бюджетное учреждение и лишь его решения могут быть оспорены в суде. Учреждение же не стало рассматривать заявление Епифанова, так как он пропустил 6-месячный срок подачи с момента рыночной оценки.

С Инги Бухмиллер в Оренбургской области в 2024 году затребовали налог на имущество физлиц за 2022 год, исчисленный по кадастровой стоимости приблизительно в 53,5 млн рублей, хотя, согласно оценке, рыночная стоимость недвижимости на начало 2021 года лишь немного превышала 1,4 млн рублей. Ее заявление также было возвращено бюджетным учреждением без рассмотрения из-за пропуска шестимесячного срока, после чего суд не принял ее иск.

По мнению заявителей, оспариваемые положения не позволяют установить "архивную" кадастровую стоимость объектов недвижимости, все еще используемую для определения налоговой базы по земельному налогу и по налогу на имущество физлиц за предыдущие периоды, в размере рыночной. В частности, Бухмиллер в жалобе подчеркнула невозможность соблюсти шестимесячный срок оспаривания, фактически установленный статьей 22.1 ФЗ "О государственной кадастровой оценке", учитывая, что налоговые уведомления как правило приходят уже по истечении этого срока.

КС счел, что упомянутая статья не соответствует Основному закону, поскольку, вводя механизм внесудебного определения кадастровой стоимости в размере рыночной, не исключает ситуации, когда добросовестный налогоплательщик (физическое лицо, не являющееся ИП) оказывается лишен права оспорить архивную кадастровую стоимость, по которой все еще исчисляют земельный налог или НДФЛ, на основании ее несоответствия рынку - как в уполномоченном бюджетном учреждении, так и через суд.

КС указал, что законодательство признает преимущество рыночной стоимости перед кадастровой, в том числе для определения налоговой базы. Но после обновления редакции упомянутого закона установить через суд кадастровую стоимость в размере рыночной в регионах стало возможно только после обращения с тем же требованием в бюджетное учреждение, а туда в свою очередь - лишь в течение шести месяцев с даты рыночной оценки.

"Предусмотренный (положениями закона) шестимесячный срок не может быть признан разумным и адекватным в контексте определения размера налоговой обязанности налогоплательщика", - уточняется на сайте КС.

Так, первое налоговое уведомление может быть направлено гражданину-плательщику земельного налога и НДФЛ более чем через год с даты опубликования акта об утверждении кадастровой стоимости его недвижимости. Из-за этого уже в день получения документа он может быть по сути лишен возможности защитить свои права как в административном, так и в судебном порядке. Это несовместимо с конституционными гарантиями государственной защиты прав и свобод и с вытекающими из них требованиями к соответствующим правовым механизмам, полагает КС.

Теперь законодатель должен внести необходимые изменения и урегулировать порядок оспаривания архивной кадастровой стоимости недвижимости, по которой все еще исчисляют налог, на основании ее несоответствия рыночной.

До тех пор ее можно оспаривать через подачу заявления в бюджетное учреждение в течение года со дня, когда добросовестному налогоплательщику - физическому лицу, не являющемуся ИП - стало или должно было стать известно о налогово-правовых последствиях установления кадастровой стоимости недвижимости. Учреждение же должно установить кадастровую стоимость недвижимости в размере рыночной, по которой исчисляют земельный налог или НДФЛ на 1 января соответствующего предшествующего года, в пределах трех лет до подачи такого заявления.

Авторы жалоб в КС могут оспорить кадастровую стоимость своей недвижимости с учетом постановления КС. Проверка обжалуемой статьи КАС России прекращена.