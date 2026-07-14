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Вместе с исполнителем теракта в Подмосковье задержана вся группа по его эвакуации

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В ФСБ России сообщили, что, помимо исполнителя теракта на стратегическом оборонном предприятии в Московской области, задержаны также все участники группы его эвакуации.

"Исполнитель был задержан в точке его эвакуации, а одновременно с ним была задержана вся группа его эвакуации, которая планировала вывезти его сначала на конспиративную квартиру, а впоследствии на территорию Украины", - заявил на обнародованном ЦОС ФСБ видео генерал-майор в отставке Александр Перелыгин.

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Говоря об активном участии в организации теракта украинского шоу-мэна Альберта Васильева ("Киевстонер"), Перелыгин отметил, что РФ должна дать "более чем серьезную оценку его действиям и в соответствии с законодательством наказать за эти преступления".

"Являясь в определенном смысле известным в РФ музыкантом, рэпером, он пошел не только на сотрудничество с украинскими спецслужбами, а по установленным фактам осуществлял контроль и управление логистикой доставки FPV-дронов в РФ и последующей эвакуацией террористов с территории России", - сказал Перелыгин.

Во вторник в ФСБ России сообщили о предотвращении теракта, планировавшегося Службой безопасности Украины в отношении стратегического оборонного предприятия, расположенного в жилом секторе Московской области, с использованием БПЛА, доставленных в РФ контрабандным путём через Словакию, Польшу и Белоруссию.

Следственным управлением ФСБ России по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 205 (террористический акт) УК РФ.

Подмосковье ФСБ
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