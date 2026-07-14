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Роспотребнадзор потребовал изъять из продажи опасное средство для похудения

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор принял меры по остановке реализации через маркетплейсы и интернет-магазины средства для похудения Retatrutide, инициировав признание деклараций на продукт недействительными и обратившись к ассоциации торговли с просьбой принять меры по изъятию продукции из обращения.

"Роспотребнадзор принял меры по пресечению незаконной реализации через маркетплейсы и интернет-магазины продукции Retatrutide (Ретатрутид), которая позиционируется как косметическое средство для ухода за кожей с назначением "для похудения" и "жиросжигатель", однако не имеет подтвержденных данных о безопасности и не может быть легально идентифицирована как косметическая или пищевая продукция", - сообщили журналистам в ведомстве.

Там уточнили, что Роспотребнадзор инициировал процедуру признания деклараций о соответствии на данный товар недействительными, подчеркивая, что "подобные препараты, особенно предназначенные для инъекций, подлежат обязательной государственной регистрации в качестве лекарственных средств, а их нахождение в обороте создает угрозу для здоровья потребителей".

Кроме того, для предотвращения распространения товара Роспотребнадзор направил официальное письмо в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ) о необходимости принять срочные меры по изъятию продукции из обращения.

Роспотребнадзор АКИТ Ретатрутид
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