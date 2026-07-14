Поиск

Турист из Подмосковья насмерть разбился на Курилах, сорвавшись со скалы

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Турист сорвался со скалы на острове Итуруп (Южные Курилы), травма оказалась смертельной, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области во вторник.

Турист входил в состав незарегистрированной туристической группы.

Он сорвался с Чертовой скалы в 44 км от Курильска.

К месту происшествия прибыли спасатели поисково-спасательного отряда имени В.А.Полякова МЧС, экипаж скорой помощи и сотрудники полиции. Медики констатировали смерть пострадавшего.

Следственное управление СКР по Сахалинской области проводит проверку по факту гибели туриста. В пресс-службе СУ СКР "Интерфаксу" уточнили, что туристу был 41 год, он приехал на Курилы из Подольска Московской области.

Курилы МЧС СКР Сахалинская область Курильские острова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Роскомнадзор заявил, что не блокирует Google, Apple и GitHub в РФ

 Роскомнадзор заявил, что не блокирует Google, Apple и GitHub в РФ

Минпросвещения разъяснило правила зачисления в 10-й класс и гарантии для девятиклассников

 Минпросвещения разъяснило правила зачисления в 10-й класс и гарантии для девятиклассников

Возгорание в промзоне на Ставрополье после атаки БПЛА ликвидировано

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" на фоне ограничений полетов в июне снизился на 4,3%

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 10,5 км

 Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 10,5 км

В Краснодарском крае ликвидировали возгорание на Афипском НПЗ после атаки БПЛА

Банк России "не закроет глаза" на топливные цены и инфляционные ожидания

 Банк России "не закроет глаза" на топливные цены и инфляционные ожидания

В Краснодоне при взрыве газа обрушился подъезд, погибла женщина

ФСБ обнародовала записи разговоров пытавшегося организовать теракт рэпера Киевстонера

ФАС выдала предупреждения топливным компаниям в пяти регионах из-за роста цен
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10515 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов