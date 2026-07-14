Турист из Подмосковья насмерть разбился на Курилах, сорвавшись со скалы

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Турист сорвался со скалы на острове Итуруп (Южные Курилы), травма оказалась смертельной, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области во вторник.

Турист входил в состав незарегистрированной туристической группы.

Он сорвался с Чертовой скалы в 44 км от Курильска.

К месту происшествия прибыли спасатели поисково-спасательного отряда имени В.А.Полякова МЧС, экипаж скорой помощи и сотрудники полиции. Медики констатировали смерть пострадавшего.

Следственное управление СКР по Сахалинской области проводит проверку по факту гибели туриста. В пресс-службе СУ СКР "Интерфаксу" уточнили, что туристу был 41 год, он приехал на Курилы из Подольска Московской области.