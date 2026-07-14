Российские военные за сутки уничтожили 715 беспилотников ВСУ

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток уничтожили 715 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ во вторник.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 715 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 181 тыс. 166 беспилотников.