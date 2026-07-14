В Уфе ввели разовые выплаты пострадавшим от атак БПЛА

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В Уфе горожанам, пострадавшим от атак беспилотников, будут выплачивать единовременную материальную помощь, сообщает пресс-служба уфимского Горсовета.

Депутаты на внеочередном заседании поддержали введение дополнительной меры соцподдержки гражданам, пострадавшим в результате ракетных ударов и атак беспилотных летательных аппаратов.

"Принятие указанной меры позволит обеспечить адресную поддержку уфимцам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации вследствие чрезвычайных обстоятельств, и реализовать полномочия муниципалитета в сфере социальной защиты населения", - говорится в сообщении.

Единовременная выплата положена, если у гражданина нарушены условия жизнедеятельности, частично или полностью утрачено имущество, повреждено его транспортное средство, а также в случае гибели или вреда здоровью. Действие выплаты распространено на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2026 года, порядок выплат горадминистрация разработает до 1 августа 2026 года.

В конце марта после очередной атаки БПЛА на Башкирию, обломки дрона упали на строящийся многоквартирный дом в микрорайоне Затон в Уфе. Тогда легкие травмы получили два человека. Еще один инцидент с попаданием БПЛА в многоэтажный жилой дом на улице Гафури случился в начале апреля. В результате повреждены несколько квартир, пострадавших нет.