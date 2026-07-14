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Минприроды Башкортостана не выявило загрязнения воздуха в Салавате после атаки БПЛА

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В Салавате после атаки БПЛА превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не обнаружено, сообщил министр природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов.

"Специалисты аналитической лаборатории и инспекторский состав министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан провели мониторинг качества атмосферного воздуха в городе Салавате с использованием передвижной экологической лаборатории. (...) По результатам проведённых отборов проб атмосферного воздуха и данным, полученным с автоматизированных станций контроля города, превышений предельно допустимых концентраций не зафиксировано", - написал он в мессенджере.

Отобраны пробы воздуха на содержание различных загрязняющих веществ, в том числе бензола, диоксида серы, оксида углерода, сероводорода и иных веществ. Отбор проб производился в районе села Васильевка, в жилом районе Салавата и в направлении города Ишимбая. Дополнительно осуществляется круглосуточный контроль качества воздуха с помощью автоматизированных станций, установленных по улицам Первомайская и Салавата Юлаева.

Мониторинг состояния атмосферного воздуха продолжается.

В региональном Минприроды "Интерфаксу" подтвердили, что мониторинг проводится после массовой атаки БПЛА на промзону Салавата.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что во вторник отражена массовая атака вражеских БПЛА на промзону Салавата, есть ряд очагов задымления, вызванных падением обломков сбитых беспилотников. Пострадавших нет, оперативные службы приступили к ликвидации последствий, сил и средств достаточно.

Башкортостан Минприроды Радий Хабиров Салават Нияз Фазылов Башкирия
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