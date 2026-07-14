Лавров обвинил Европу в попытках подорвать договоренности РФ и США по Украине

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Европейцы предпринимают попытки подорвать договоренности между Россией и США, касающиеся украинского урегулирования, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы поделились с нашими коллегами оценками последних событий вокруг украинского кризиса, вокруг тех очередных игр, которые затевают европейцы, пытаясь подорвать имеющиеся договоренности между Российской Федерацией и Соединенными Штатами", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Чада Абдулайе Сабре Фадулом во вторник.

Президент РФ Владимир Путин "неоднократно подчеркивал, что если договоренности не выполняются, мы знаем, как достичь тех целей, которые были четко поставлены в июне 2024 года в его выступлении здесь, в министерстве иностранных дел", напомнил российский министр.