Титов заявил в ООН, что РФ предлагает сосредоточиться на цифровизации МСП в повестке устойчивого развития

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов предложил странам мира сосредоточиться на цифровизации малого и среднего бизнеса для реализации программы устойчивого развития без зависимости от внешних источников.

"Россия предлагает сосредоточиться на цифровизации малого и среднего бизнеса (МСП)", - приводит пресс-служба Титова его выступление в ходе Политического форума высокого уровня ООН по устойчивому развитию (ПФУР) в Нью-Йорке.

Он пояснил, что для государств это означает рост налоговой базы и дополнительные бюджетные доходы, а значит новые ресурсы для финансирования программ устойчивого развития без чрезмерной зависимости от внешних источников.

По его словам, миру нужны не только новые декларации, а практические решения, которые могут дать результат уже сейчас. Эти решения, отметил Титов, должны быть реалистичные, финансово обеспеченные и прежде всего опирающиеся на внутренние ресурсы самих государств.

"И наши технологические инструменты открыты к использованию всеми желающими уже сегодня", - подчеркнул спецпредставитель.

Другим аспектом выступления Титова стала совместная работа в рамках Астанинской группы - площадки для экспертов из разных регионов мира, которая появилась в мае 2026 года.

"Роли ООН в повестке устойчивого развития после 2030 года предстоит измениться. Акцент в принятии управленческих решений по конкретным программам должны сместиться с аппарата ООН и ее международных организаций на альянсы стран, которые станут формировать проектные команды с понятной системой ответственности и отчётности перед участниками и стейкхолдерами", - заключил спецпредставитель президента РФ.