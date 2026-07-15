Песков сообщил о сигналах США о готовности вернуться позднее к теме Украины

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Российская сторона получает от США сигналы о том, что Вашингтон готов вернуться к содействию в украинском урегулировании после того, как разберется с текущими проблемами вокруг Персидского залива, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Конечно, сейчас американцам не до украинского урегулирования. Вместе с тем, судя по продолжающимся нашим каналам общения, о которых, собственно, всем хорошо известно, мы постоянно получаем сигналы о том, что американцы по-прежнему готовы, после того, как у них станет посвободнее с проблемами, продолжить оказывать содействие в плане украинского урегулирования", - сказал он, отвечая на вопрос, не изменилось ли в Кремле восприятие Трампа как посредника в украинском урегулировании после его недавних заявлений, в том числе о возможности принятия в США новых антироссийских санкций.