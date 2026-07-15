Путин регулярно получает доклады о паводках в российских регионах

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин ежедневно получает доклады о паводках в российских регионах, в том числе в Свердловской области, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Президент регулярно ежедневно получает сводки по линии МЧС и других ведомств обо всех происшествиях по всем регионам России. Разумеется, докладывают ему и о паводковой ситуации в самых разных регионах, включая упомянутую вами область" , - сказал он на брифинге, отвечая на вопрос, сообщили ли президенту о ситуации с паводками в Свердловской области.

"Пока региональные власти принимают все необходимые меры. Региональные органы МЧС тоже принимают меры. Ситуация будет уточняться в зависимости от того, как будут развиваться погодные условия", - отметил он.

Из-за дождевого паводка в Свердловской области за последние сутки подтопило почти 180 жилых домов и более 500 земельных участков. Всего в области в зоне подтопления находятся 362 частных жилых дома, пять дачных домов, 1760 приусадебных участков, два участка автомобильных дорог и девять низководных мостов.