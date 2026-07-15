Транспортное сообщение с Бодайбо перевели на временную схему из-за дождей

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Из-за обильных дождей, которые прошли в северо-восточной части Иркутской области, приостановлено транспортное сообщение по одной из трех паромных переправ через реку Витим в Бодайбинском районе региона, сообщил губернатор Игорь Кобзев.

"Повышен уровень воды в реках Витим и Бисяга. На реке Бисяга подтоплены металлические конструкции мостового перехода на автодороге Таксимо - Бодайбо, поэтому движение транспорта по нему закрыто. Мост через Бисягу ведет к одной из трех паромных переправ на Витиме. На этом пароме в Бодайбо попадают жители, приехавшие из поселка Таксимо (Республика Бурятия), где находится ближайшая железнодорожная станция", - написал он.

Администрация Бодайбинского городского поселения перевела суда на две другие паромные переправы. Одна работает в районе Угольного склада (левее моста через Бисягу), вторая - у поселка Мамакан.

"Благодаря этому транспортное сообщение с Бодайбо не нарушено. Люди могут выбрать удобный для себя маршрут. Такая схема будет действовать до полной стабилизации гидрологической обстановки и спада воды. Только после этого мост через Бисягу откроют", - уточнил Кобзев.

Кроме того, в Бодайбинском районе на 93 км автодороги Кропоткин - Перевоз размыло объездную дорогу у моста через реку Векша. Нарушено дорожное сообщение с поселком Перевоз. Также частично размыло дорожное полотно на 89 км этой автодороги.

"На месте находятся специалисты и техника Бодайбинского филиала Дорожной службы Иркутской области. Идет постоянный мониторинг гидрологической обстановки. Ремонтные мероприятия начнутся сразу, как только вода пойдет на спад", - сообщил Кобзев.

Сейчас в Бодайбинском районе работают гендиректор Дорожной службы Иркутской области Владимир Аксаментов и замдиректора Дирекции по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области Роман Юрковец.

Город Бодайбо расположен на северо-востоке Иркутской области, в 1095 км от Иркутска, в нем живет около 7,5 тысяч человек. В Бодайбинском районе проживает около 14 тысяч человек и находится более 90% золотодобывающих предприятий региона.