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Председателей комитетов Госдумы обяжут ежегодно отчитываться о работе

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен проект постановления № 1290437-8 о ежегодных отчетах председателей думских комитетов.

Документ предлагает дополнить 23-ю статью регламента Госдумы новым пунктом "р" о том, что председатель комитета "ежегодно по итогам соответствующего созыва Государственной думы отчитывается в порядке, определяемом Советом Государственной думы, о результатах деятельности возглавляемого комитета".

Ранее спикер Вячеслав Володин сообщил, что, по решению Совета Думы, главы комитетов отчитаются перед депутатами за восьмой созыв в максимально публичном формате на пленарных заседаниях 22 и 23 июля.

По его словам, в целом отчеты будут максимально публичными с подключением через систему видео-конференц-связи регионов, чтобы "коллеги по профильным комитетам из регионов имели возможность посмотреть и послушать отчет о работе председателей комитетов уже Государственной думы". "Мы этому придаем большое значение и предложили внести соответствующие изменения в регламент с тем, чтобы эти отчеты были ежегодными. Это повысит ответственность не только депутатов, но и председателей комитетов Государственной думы", - сказал Володин.

Вячеслав Володин Госдума
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