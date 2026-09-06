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Песков отметил, что расширенная публичная часть встречи Путина с делегацией США говорит о месседжах

Песков отметил, что расширенная публичная часть встречи Путина с делегацией США говорит о месседжах
Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Расширенная публичная часть встречи президента РФ Владимира Путина с американскими переговорщиками, включившая обмен приветственными словами, появляется в тот момент, когда есть "месседжи", которые глава государства считает необходимым послать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сам факт, что встреча проходит, означает, что атмосфера доверия, по крайней мере, на этом канале общения действительно есть, она укрепляется. Но, как правило появляются расширенные части обмена такими приветственными словами в тот момент, когда появляются те месседжи, которые глава государства считает необходимым послать", - сказал Песков в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Накануне глава российского государства провел встречу со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Дмитрий Песков Владимир Путин Стивен Уиткофф Джаред Кушнер
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