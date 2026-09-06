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Уиткофф и Кушнер заявили о желании увидеть прогресс в переговорах по Украине до зимы

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Переговорщики США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в Киеве заявили, что хотели бы до зимы увидеть существенный прогресс на переговорах по украинскому урегулированию, сообщает в воскресенье Axios со ссылкой на источники.

По их данным, на переговорах президент Украины Владимир Зеленский "обсуждал украинские приготовления к продолжению боевых действий зимой". В свою очередь, по словам одного из собеседников Axios, в американской делегации "подчеркнули, что хотят увидеть прорыв на переговорах до зимы".

Уиткофф и Кушнер нацелены на работу с российской и украинской стороной над обновленной версией предложения по урегулированию конфликта на Украине, сообщает Axios.

По информации источников, переговоры в воскресенье между американской делегацией и украинским руководством "прошли хорошо".

По мнению одного из собеседников портала, есть шанс на то, что переговоры будут продвигаться успешно, если обе стороны конфликта сделают усилия для этого.

Стив Уиткофф Джаред Кушнер
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