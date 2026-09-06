Уиткофф и Кушнер заявили о желании увидеть прогресс в переговорах по Украине до зимы

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Переговорщики США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в Киеве заявили, что хотели бы до зимы увидеть существенный прогресс на переговорах по украинскому урегулированию, сообщает в воскресенье Axios со ссылкой на источники.

По их данным, на переговорах президент Украины Владимир Зеленский "обсуждал украинские приготовления к продолжению боевых действий зимой". В свою очередь, по словам одного из собеседников Axios, в американской делегации "подчеркнули, что хотят увидеть прорыв на переговорах до зимы".

Уиткофф и Кушнер нацелены на работу с российской и украинской стороной над обновленной версией предложения по урегулированию конфликта на Украине, сообщает Axios.

По информации источников, переговоры в воскресенье между американской делегацией и украинским руководством "прошли хорошо".

По мнению одного из собеседников портала, есть шанс на то, что переговоры будут продвигаться успешно, если обе стороны конфликта сделают усилия для этого.