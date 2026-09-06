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Уиткофф заявил, что услышал в Москве новые идеи по украинскому урегулированию

Уиткофф заявил, что услышал в Москве новые идеи по украинскому урегулированию
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в воскресенье заявил, что в ходе переговоров накануне в Москве американская сторона ознакомилась с новыми идеями по украинскому урегулированию.

"Я думаю, мы добились большого прогресса в Москве. Мы услышали новые идеи", - сказал Уиткофф в ходе пресс-конференции в Киеве, трансляцию которой вели западные СМИ.

"И вы слышали, что президент Украины Зеленский говорил о трехстороннем формате, о котором, я надеюсь, будет объявлено в скором времени", - продолжил спецпосланник американского лидера.

Он добавил, что для решения проблемы Украины все стороны конфликта должны будут пойти на компромиссы.

Ранее в воскресенье другой переговорщик США Джаред Кушнер отметил, что считает "самым продуктивным" вариантом работы - формат переговоров с участием Вашингтона, Москвы и Киева.

Стив Уиткофф Джаред Кушнер
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