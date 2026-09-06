Трое детей погибли при пожаре в Башкирии

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Пожар произошел в квартире одноэтажного жилого дома в Нефтекамске, погибли трое несовершеннолетних, сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС России.

"6 сентября поступило сообщение о пожаре на улице Южная в селе Амзя (относится к городскому округу город Нефтекамск - ИФ), происходило открытое горение внутри квартиры одноэтажного жилого дома. При разборе завалов на месте пожара обнаружены тела троих несовершеннолетних: мальчиков 12 и 4 лет, а также девочки 6 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что открытое горение потушено на площади 50 кв. метров.

К тушению привлечены 28 человек и 13 единиц техники.

"Причина возгорания и обстоятельства произошедшего устанавливаются", - добавили в ведомстве.