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Кушнер высказался за возвращение к трехстороннему формату обсуждения Украины

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Спецпосланник и зять президента США Джаред Кушнер после переговоров в Москве и Киеве заявил в воскресенье, что считает целесообразным вернуться к трехстороннему формату работы над украинским урегулированием.

По словам Кушнера, формат с участием США, России и Украины был бы "самым продуктивным" вариантом.

Стив Уиткофф в свою очередь выразил уверенность в том, что украинский конфликт удастся урегулировать.

"Я уверен, что у этого конфликта будет удачное решение", - приводит CNN слова Уиткоффа.

Он подчеркнул, что нацелен именно на дипломатическое урегулирование, а не на обсуждение того, как та или иная сторона может одержать военную победу.

Джаред Кушнер Стив Уиткофф
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