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Ушаков сообщил, что будет планироваться отдельная встреча Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС

Как он отметил, а если представится возможность, то президент России встретится там и с Дональдом Трампом

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на саммите АТЭС состоится, если представится такая возможность, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Каждый из лидеров собирается приехать на саммит АТЭС. Мы будем, естественно, стараться планировать отдельные встречи нашего руководителя и, естественно, с господином Си Цзиньпином. И также, если представится возможность, наш лидер встретится и с президентом США", - сказал Ушаков в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован на сайте "Вестей".

В РоссииУшаков отметил, что трехсторонняя встреча лидеров РФ, США и КНР на саммите АТЭС была бы небесполезнойЧитать подробнее

Отвечая на вопрос о том, будут ли обсуждены все проблемные вопросы в ходе диалога между президентами РФ и США, он отметил, что содержание диалога лидеров государств будет зависеть от продолжительности встречи. "Я же не знаю, они будут разговаривать 15 минут или 1,5 часа, кто знает, как будет выстраиваться график", - заметил Ушаков.

Саммит АТЭС пройдет в Китае в городе Шэньчжэнь 18-19 ноября.


Китай АТЭС Владимир Путин Дональд Трамп Си Цзиньпин Юрий Ушаков
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