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В Иркутской области уничтожат 96 голов крупного скота из-за узелкового дерматита

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Власти Иркутской области ликвидируют очаг узелкового дерматита крупного рогатого скота (КРС) в селах Бутырки и Коты Иркутского района, в связи с чем там введен карантин, сообщил в воскресенье губернатор региона Игорь Кобзев в мессенджере Макс.

По его словам, заражены 96 голов КРС, больных животных уничтожат. На границах населенных пунктов установлен ветеринарный контроль.

"Конечно, это горько и тяжело, что больных животных придется уничтожить, но это безопасность других территорий региона. Наша задача помочь этим семьям. Ведь для многих разведение скота - основной заработок и дело, благодаря которому люди живут", - написал губернатор.

В очаге заболевания и угрожаемой зоне введен запрет на ввоз и вывоз животных, продуктов убоя, молока и кормов, выпас КРС, а также въезд и выезд транспортных средств, за исключением задействованных в ликвидации очага и обеспечении жизнедеятельности.

Администрации района поручено определить место для сжигания зараженного скота. В ближайшее время в зоне карантина и на прилегающих территориях проведут внеплановую вакцинацию животных. Вопрос компенсаций пострадавшим хозяйствам будет рассмотрен отдельно, отметил Кобзев.

Ранее сообщалось, что в связи с неблагоприятной эпизоотической обстановкой госветслужба региона 4 сентября утвердила комплексный план мероприятий по ликвидации эпизоотических очагов заразного узелкового дерматита (ЗУД), чтобы не допустить распространение заболевания на остальные территории Иркутской области.

Ранее в Иркутской области были сняты карантинные ограничения по пастереллезу крупного рогатого скота, которые действовали в регионе с 2024 года.

Иркутская область
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