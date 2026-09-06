Песков заявил, что у Путина сложились добрые отношения с Уиткоффом и Кушнером

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - У президента РФ Владимира Путина сложились добрые отношения со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и бизнесменом Джаредом Кушнером, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину он пояснил, почему встреча, состоявшаяся минувшей ночью у Путина с Уиткоффом и Кушнером, прошла в красной гостиной Большого кремлевского дворца.

"(Это означает) желание президента показать красоты Большого кремлевского дворца американцам. Вы знаете, что у них очень добрые отношения, и действительно и Уиткофф, и Кушнер с симпатией относятся к России", - сказал Песков в интервью, фрагмент которого опубликован на сайте "Вести".

Пресс-секретарь добавил, что это возможность показать часть истории России и современности и "одновременно это желание просто проявить гостеприимство".