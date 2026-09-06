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Два человека погибли в результате схода лавины в КБР

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Лавина сошла на группу из пятнадцати альпинистов с горы Мижирги в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии, есть погибшие и пострадавшие, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России в воскресенье.

"Лавина накрыла группу альпинистов, которая проходила по маршруту. По предварительной информации погибло два человека, трое пострадали и 10 человек под лавиной. Всего в группе было 15 человек", - говорится в сообщении.

На место происшествия направлены сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и оперативная группа ГУ МЧС России по КБР.

По данным чрезвычайного ведомства, для поиска альпинистов планируется привлечение вертолета МИ-8 МЧС России.

КБР Кабардино-Балкария Мижирги Безенгийское ущелье
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