Турпоток из России в Японию в I полугодии 2026 года увеличился на четверть

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Японию в январе-июне 2026 года посетили 104,4 тысячи российских туристов, что на 24,7% больше, чем за тот же период годом ранее, по данным Японской национальной туристической организации (JNTO).

В январе-июне 2025 года российский турпоток составил 83 691 человек.

По количеству иностранных туристов в Японии лидировали в первом полугодии Южная Корея (5,67 млн человек), Тайвань (почти 4 млн) и Китай (2 млн). В июне лидером по въезду из других государств снова стала Южная Корея (787 100 человек), второе место занял Тайвань (670,4 тысячи человек), третье - США (354,5 тысяч). Из России приехали 12,8 тысячи туристов, что на 7% больше, чем годом ранее.

Как уточняют в JNTO, количество въезжающих иностранных туристов в Японии рассчитывается на основе статистики миграционной службы министерства юстиции. Она не включает постоянно проживающих в Японии иностранных граждан, однако учитывает посетителей, въезжающих в Японию с целью транзита.