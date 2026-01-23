Российский турпоток в Японию в 2025 году вырос вдвое и стал рекордным

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Российский турпоток в Японию в 2025 году составил почти 195 тыс. человек, это рекордный показатель, следует из статистики глобального сайта Японской национальной туристической организации (JNTO).

"В 2025 году количество визитов россиян в Японию достигло исторического максимума и составило 194 900 человек, что на 96,3% больше, чем годом ранее (99 264 человека). Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений. Турпоток в 2025 году превысил не только доковидный 2019 год, но и показатели 2023-2024 годов, когда он восстанавливался после пандемии", - говорится в сообщении.

По данным JNTO, общее количество иностранных граждан, посетивших Японию в 2025 году, составило 42 683 600 человек, что на 15,8% выше показателей 2024 года (36 870 148 человек). В декабре 2025 года в Японию въехали 3 617 700 человек, что на 3,7% выше, чем в том же месяце 2024 года (3 489 888 человек).

Тройку лидеров по въездному турпотоку в Японию в 2025 году возглавили Южная Корея (9 459 600 человек), Китай (9 096 300 человек) и Тайвань (6 763 400 человек).