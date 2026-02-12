РСТ ждет обновления рекорда по российскому турпотоку в Японию в 2026 году

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Открытие визовых центров Японии и лояльная визовая политика укрепляют спрос российских туристов на путешествия в страну, при сохранении этой тенденции турпоток в 2026 году может достичь 230-260 тысяч человек, сообщает Российский союз туриндустрии.

"Открытие визовых центров Японии не приведет к существенным изменениям визовой политики по сравнению с 2024-2025 годами, а процент одобрения останется стабильно высоким - 96-98%. Ключевым драйвером выступает уже реализованный спрос, подкрепленный доступными стыковочными перелетами через Турцию, ОАЭ, Казахстан и Китай. Именно эти факторы обеспечили четырехкратный рост за два года", - считает эксперт РСТ, гендиректор компании VCP Travel Михаил Абасов.

Он отметил, что раннее бронирование на сезон сакуры (март-апрель 2026) опережает прошлогодние объемы на 30-35%, а январские данные JNTO и загрузка рейсов фиксируют уверенный старт года (плюс 25-28% к январю 2025).

"В этих условиях прогноз на 2026 год выглядит оптимистично: при сохранении текущих параметров турпоток из России способен обновить рекорд и достичь 230-260 тысяч человек, что на 28-43% превысит результат 2025 года. Наибольший прирост ожидается в весенний и осенний периоды", - пояснил Абасов.

Японские визовые центры открылись в Москве и Петербурге 12 февраля. Ранее подавать документы на визу можно было только в консульстве.

В 2025 году турпоток в Японию достиг 194,9 тысячи поездок против 99,3 тысячи годом ранее. Средняя продолжительность поездки составляет 11-12 дней.

