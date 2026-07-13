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Генпрокуратура расширила требования по второму иску к экс-главе "Русагро" Басову и родственникам Мошковича

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура уточнила исковые требования по второму антикоррупционному иску к родственникам основателя ПАО "Русагро" Вадима Мошковича и экс-главе компании Максиму Басову.

"В понедельник Генпрокуратура предоставила уточнения по иску, согласно которым истец просит взыскать с Сергея Трибунского около 6 млн акций "Русагро", а с Юлии Трибунской - более 2 млн акций", - сообщил "Интерфаксу" один из участников процесса.

При этом, Генпрокуратура расширила требования и к Басову. Надзорное ведомство настаивает на конфискации у него порядка 3 млрд рублей вместо ранее заявленных 1,3 млрд.

Как отмечается в материалах иска, с которыми ознакомился "Интерфакс", в результате прокурорских проверок было установлено, что эти денежные средства являются частью коррупционных доходов от эксплуатации и управления ПАО "Русагро".

В начале мая Хамовнический суд Москвы удовлетворил требование прокуроров о передаче государству 627 млн 17 тыс. 727 обыкновенных акций ПАО "Группа Русагро". Таким образом, суд передал РФ контрольный пакет акций и перевел компанию под госконтроль.

Кроме того, государству переданы более 24 млн штук обыкновенных акций АО "Эталон"; доли в уставных капиталах ООО "Финансовый Ресурс", ООО "Бондарский Сыродельный Завод", ООО "Группа Компаний "Русагро", ООО "Геомирагро", а также три земельных участка под индивидуальное жилищное строительство в Москве и денежные средства ответчиков на сумму более 16,1 млрд рублей.

"Установлено, что бывший сенатор Мошкович в период осуществления полномочий с 2006 по 2014 годы управлял принадлежащей ему ГК "Русагро". Для создания видимости дистанцирования от коммерческой деятельности в органы управления и на роль номинальных владельцев долей своих обществ он привлек родственников и доверенное лицо Басова. Благодаря неформальному покровительству региональных властей, а также использованию статуса сенатора, Мошкович нарастил темпы незаконной капитализации холдинга за счет государственной собственности", - отмечается в решении суда.

Генпрокуратура Русагро Вадим Мошкович Максим Басов
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