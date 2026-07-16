За ночь над Ростовской областью нейтрализовано 25 БПЛА

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении 25 беспилотников ВСУ над Таганрогом и пятью районами региона.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено два с половиной десятка БПЛА в городе Таганрог и 5 районах области. Атаке подверглись: Аксайский, Веселовский, Октябрьский (сельский), Шолоховский и Чертковский районы", - сообщил глава региона в своем канале в мессенджере Max.