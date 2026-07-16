Минобороны заявило о поражении в Киеве предприятий, связанных с производством БПЛА

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что целями ночных ударов в Киеве стали предприятия ВПК, задействованные в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности.

"Поражены в городе Киеве: промышленное предприятие логистической компании ПАО "Рапид" - осуществляющей сборку и хранение беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности самолетного типа, а также хранение иностранных комплектующих (агрегатов) для их производства", - говорится в сообщении военного ведомства.

В нем отмечается, что также был поражен склад хранения БПЛА предприятия радиоэлектронной промышленности "Киев-1" . По данным Минобороны РФ, данный завод осуществляет сборку и хранение ударных БПЛА большой дальности самолетного типа АН-196 "Лютый" и разведывательных БПЛА "Лелека-100", а также хранение комплектующих для БПЛА различных модификаций.

Как сообщили в Минобороны РФ, данные цели были поражены высокоточным оружием большой дальности наземного базирования.