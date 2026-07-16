Россия стала соучредителем Всемирной организации сотрудничества в сфере ИИ

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Россия вошла в число стран-учредителей Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта (ИИ), сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Соглашение о создании организации, которое было подписано в Шанхае в преддверии Всемирной конференции по ИИ, по решению правительства от имени России подписал глава Минцифры Максут Шадаев.

"Искусственный интеллект в России развивается стремительно. Мы одна из немногих стран, у которых есть собственные большие языковые модели. Это позволяет нам не только делиться своими разработками и опытом, но и эффективно перенимать лучшие мировые практики. Именно поэтому международное сотрудничество в сфере искусственного интеллекта имеет для нас особое значение. Этому направлению работы отведено особое место в законе об ИИ, что подтверждает системный характер государственной политики в этой сфере", - прокомментировал Григоренко.

Он отметил, что Россия "последовательно выступает за установление прозрачных правил для экстерриториальных технологий".

"Убежден, что наше активное участие в организации послужит укреплению глобального технологического диалога, а также будет способствовать эффективному продвижению российских разработок и компетенций на зарубежных рынках", - сказал вице-премьер.

Целью организации станет расширение международного сотрудничества в сфере ИИ в соответствии с принципами устава ООН, повышение доступности технологий и услуг с использованием ИИ, продвижение безопасных, этичных и доверенных ИИ-решений, сказано в сообщении.

В частности, в качестве основных функций организации заявлены: повышение уровня согласованности технических стандартов, продвижение функциональной совместимости решений, поощрение усилий по развитию экосистемы на базе открытого кода.

В феврале 2026 года президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином поддержал китайское предложение создать Всемирную организацию по сотрудничеству в области искусственного интеллекта.