Дни культуры Ирана пройдут в России осенью

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Дни культуры Ирана в России планируется провести осенью этого года, в программу, как ожидается, войдут концерты, выставки и кинопоказы, которые запланированы в нескольких городах, сообщили в Минкультуры РФ.

"Центральным событием в этом году станут Дни культуры Ирана в России, проведение которых запланировано на осень. Программа включает масштабную концертную часть, выставки, диалоговые мероприятия между экспертами в ключевых областях культуры, а также кинопоказы в нескольких городах России", - сообщили в министерстве по итогам встречи замминистра культуры РФ Андрея Малышева с новым главой культурного представительства при посольстве Исламской Республики Иран в РФ Абдолрезой Рашедом. Стороны обсудили ключевые направления гуманитарного сотрудничества и подготовку к предстоящим крупным совместным мероприятиям.

В Минкультуры уточнили, что осенью также планируется провести очередное заседание комитета по культуре постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.