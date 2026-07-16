Бывший совладелец Fesco Рабинович и экс-президент группы Коростелев заочно арестованы

Они обвиняются в особо крупной растрате, также объявлены в федеральный и международный розыски

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего совладельца транспортной группы Fesco Михаила Рабиновича и экс-президента группы Аркадия Коростелева по обвинению в особо крупной растрате, об этом сообщается на сайте суда.

Срок ареста в виде двух месяцев будет исчисляться с момента их фактического задержания или экстрадиции на территорию РФ.

Рабинович и Коростелев объявлены в федеральный и международный розыски. Им заочно предъявлено обвинение в совершении особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Наказание по ней предусматривает до 10 лет колонии.

Подробностей уголовного дела в суде не сообщили.

По данным СМИ, бизнесменам вменяется присвоение и растрата почти 900 млн рублей, принадлежащих Владивостокскому морскому торговому порту.