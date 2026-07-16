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В Белгородской области в результате атак БПЛА пострадали еще двое

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате последних атак беспилотников пострадали два человека, сообщил областной оперштаб.

В Шебекинском округе в поселке Маслова Пристань FPV-дрон ударил по грузовику. Водителя с осколочными ранениями грудной клетки, живота и рук бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Машину посекло осколками.

В Валуйском округе в селе Герасимовка беспилотник взорвался во дворе частного дома. Там женщина получили акубаротравму. Врачи скорой помощи помогли ей на месте, от госпитализации она отказалась. У дома повреждены крыша, окна, входная группа, а также хозпостройка.

В Шебекине взрывом БПЛА разбило кузов автомобиля. В селе Белянка ударами FPV-дронов посекло еще четыре автомобиля.

В поселке Октябрьский Белгородского округа FPV-дрон атаковал автомобиль — транспорт поврежден. Также посечены фасад и остекление частного дома.

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 июля 2026 года Военная операция на Украине
Октябрьский Валуйский округ Шебекинский округ Белгородская область
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