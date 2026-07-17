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Сбор зерна в России к настоящему моменту составляет 21 млн тонн

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Сбор зерна в России к настоящему моменту составляет 21 млн тонн, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут.

"Цифра 20,5 млн тонн было на вчера, на сегодня мы сделали более 21 млн тонн. Пока у нас уборка идёт с отставанием, по зерновым более 2,5 млн га отстаём", - сказала Лут в ходе "Всероссийского дня поля - 2026".

Она отметила, что причиной отставания стала погода. "Разная погода сложная была на посевной, были дожди - с опозданием пришли к посевной. С опозданием идем по уборочной, потому что позже посеяли", - уточнила министр.

По ее словам, 25 регионов уже находятся в активной стадии уборки. "Идет отставание по центру, нас заливает, не можем нормально приступить к уборке. В целом видим хороший потенциал по урожаю, должны хорошо "выстрелить" южные регионы в этом году - было много влаги по югу. Физика очень хорошая, хорошие объемы. Обратная ситуация по Сибири. Мы ездили по Алтайскому региону, жара стоит уже больше двух месяцев, дождя не было, вегетация плохая, поэтому в сибирском регионе, особенно в Алтайском крае, который является основным, будет снижение. Тем не менее, по сезону одна часть страны компенсирует другую", - подчеркнула Лут.

В 2025 году Россия, по данным Росстата (без учета новых регионов), собрала 141,2 млн тонн зерна, в том числе 91,1 млн тонн пшеницы против 125,9 млн тонн (82,6 млн тонн) в 2024 году. Минсельхоз РФ с учетом новых регионов оценивает прошлогодний урожай в 144,6 млн тонн.

Минсельхоз Оксана Лут Росстат
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