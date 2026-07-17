Глава Рособрнадзора рассказал, как пытались списывать на ЕГЭ в 2026 году

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что с Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2026 года были удалены 917 человек без права пересдачи.

"Вот всё изощрённее у нас методы, когда некоторые ребята выбирают вместо того, чтоб учиться, они осваивают другие науки, как обмануть систему. В этом году 917 удалённых без права пересдачи в течение года. В прошлом году их было 915, практически цифра не поменялась", - сказал Музаев в пятницу на пресс-конференции по итогам пересдачи ЕГЭ - 2026 в пятницу.

По его словам, среди участников ЕГЭ есть такие, которые используют традиционные шпаргалки, микронаушники, пытались завернуть телефон в специальную обёртку, шоколадку.

"Микронаушники - такая серьёзная беда, которую пытаются использовать, и это, конечно, вызов для системы в этом году. (...) Придём к обсуждению о запрете вообще торговли микронаушниками. (...) Мы анализ провели, и для обычных граждан такой инструмент не несёт никакой пользы. Поэтому вот с этим что-то надо делать. Рекламные объявления, которые в том числе есть на маркетплейсах, являются такой приманкой для выпускников, и они пытаются это использовать. Поэтому вот этот вопрос мы в будущем берём на проработку", - сказал глава Рособорнадзора.