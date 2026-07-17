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Около 10 тыс. участников ЕГЭ-2026 сдали экзамен на 100 баллов

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил об улучшении качества образования по итогам основного периода Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2026 года и росте результатов, около 10 тыс. человек сдали экзамен на 100 баллов.

В РоссииПорядка 9 тыс. человек сдали ЕГЭ-2026 на 100 баллов, на 400 - восемьЧитать подробнее

"Для системы образования стобалльники важны, но их не более 10 тыс., а выпускников сдающих экзамен в этом году свыше 700 тыс. (...) Важно, чтобы качественно были подготовлены все выпускники", - сказал Музаев на пресс-конференции, посвященной подведению итогов пересдачи ЕГЭ-2026 в пятницу.

По его словам, ведомство видит тенденцию к улучшению, повышению в целом качества школьного образования в целом. "И эта тенденция у нас начала давать свои плоды с 2025 года. И 2026 год не стал исключением. (...) Результаты растут", - отметил он.

Глава Рособрнадзора сообщил о важности сдачи трех предметов ЕГЭ на 180 и более баллов, то есть каждый из предметов должен быть сдан на 60 баллов и выше. Это является показателем повышения качества образования. "Всё вузовское сообщество, все университеты, не только технические, и гуманитарные подтверждают, что студент, который пришёл к ним на первый курс с 60+ баллами, спокойно осваивает следующую ступень высшего образования. Как правило, они доучиваются до конца, получают диплом, и трудоустраиваются по специальности. И вот этот маркер является показателем, пока другого не придумали, одобренного двумя министерствами - 180+ баллов", - пояснил Музаев.

Он уточнил, что в 2025 году таких выпускников со 180+ баллами и выше было 27,87%, в 2026 году количество человек выросло почти на 5% - 32,36% выпускников имеют данный показатель. "Это улучшение качества набора, это оздоровление, так скажем, внутривузовской среды", - добавил глава ведомства.

Согласно презентации, представленной Музаевым, в дни пересдач 8 и 9 июля было задействовано почти 138 тыс. участников. Более 30 тыс. человек сдавали обществознание, более 22 тыс. человек - информатику, и более 21 тыс. человек - русский язык, уточнил он.

Рособрнадзор ЕГЭ Анзор Музаев
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