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Лавров заявил о потенциале для увеличения товарооборота с Азербайджаном

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU -РФ и Азербайджан будут действовать в русле восполнения паузы, которая образовалась в двусторонних отношениях - Лавров

17.07.2026, 15:01:17 Moscow Standard Time (GMT+3)

*** Обе стороны констатируют заинтересованность в дальнейшем наращивании товарооборота

Москва. 17 июля. ИНТЕРФАКС - В ходе переговоров глав МИД РФ и Азербайджана в Москве было констатировано понимание о нормализации отношений между двумя странами, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы отметили недавнее высказывание президента (Азербайджана Ильхама) Алиева на форуме 13 июля в Шуше о том, что российско-азербайджанские отношения полностью нормализованы, а прежние сложности остались позади. Констатировали понимание этой реальности с обеих сторон и договорились, что будем действовать по восполнению некоторой паузы, которая образовалась в наших отношениях в последние несколько месяцев", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Москве в пятницу.

Кроме того, отметил глава МИД РФ, было констатировано, что "обоюдная заинтересованность в дальнейшем наращивании товарооборота существует".

"Имеется значительный потенциал для увеличения нашего товарооборота и движения прямых инвестиций", - сказал Лавров.

Азербайджан МИД Сергей Лавров Джейхун Байрамов
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