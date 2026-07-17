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Мантуров заявил о проработке вопросов массового производства дронов-перехватчиков

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Первый вице-премьер Денис Мантуров провел тематическую сессию с участием представителей ВПК и различных ведомств по вопросу применения дронов-перехватчиков, сообщает пресс-служба правительства.

"Сегодня необходимо четко определить требования к БПЛА-перехватчикам для борьбы со средне- и дальнемагистральными беспилотниками. А также выработать подходы для обеспечения массового выпуска моделей с разным способом применения. Имея в виду запускаемых с руки в составе мобильных огневых групп или с пусковых установок зенитных ракетных систем и комплексов. Для более эффективного применения перехватчиков нужно совершенствовать их взаимодействие с системами обнаружения, целеуказания и управления",- сказал Мантуров.

В сессии приняли участие представители коллегии Военно-промышленной комиссии, предприятий оборонно-промышленного комплекса и исследовательских центров, представители ведомств.

"Участники стратегической сессии также ознакомились с выставкой проектов предприятий промышленности и научных организаций. В частности, были представлены дроны-перехватчики в различном исполнении, новые комплексы ПВО, наземные робототехнические комплексы противодействия беспилотникам, наземные станции связи и управления БПЛА, специализированное программное обеспечение и программно-аппаратные комплексы",- говорится в сообщении.

В сессии приняли участие замминистра обороны Василий Осьмаков и замглавы Минпромторга Василий Шпак, сообщает сайт правительства.

"Участники сессии обсудили тактико-технические требования к дронам-перехватчикам и их место в зонально-объектовой системе ПВО, опыт их боевого применения по обеспечению прикрытия критически важных гражданских объектов, а также возможности предприятий промышленности по наращиванию их производства", - говорится в сообщении.

Мантуров в ходе мероприятия заявил, что важно унифицировать комплектующие и оптимизировать затраты на серийное производство такой техники.

"Для более эффективного применения перехватчиков нужно совершенствовать их взаимодействие с системами обнаружения, целеуказания и управления. И обеспечить сопряжение изделий с другими средствами борьбы с БПЛА. Нам важно быть на шаг впереди оппонентов. Наращивать скорость и маневренность отечественных изделий, их автономность, точность наведения и возможность группового применения", - сказал первый вице-премьер.

Осьмаков заявил, что обработка данных для организации ПВО осуществляется при помощи различных технологий, в том числе на базе искусственного интеллекта

"Организация ПВО выстраивается на единой информационно-управляющей системе, а оперативная обработка данных осуществляется с помощью передовых информационных технологий, в том числе на базе искусственного интеллекта", - сказал он.

ВПК Денис Мантуров ПВО Василий Осьмаков Василий Шпак Минпромторг
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