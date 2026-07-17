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В Таганроге завершили очистку побережья залива от нефтепродуктов

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Таганроге специалисты и волонтеры полностью закончили работы по очистке побережья Таганрогского залива от нефтепродуктов, обнаруженных накануне, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации города.

"Уборка, которая была организована 15 июля, завершена. Ведется мониторинг, в случае необходимости, (уборка ) будет повторно проведена", - сказал собеседник агентства.

Глава города Светлана Камбулова сообщила, что с побережья были собраны 250 мешков загрязненного песка - порядка 7 тонн, которые вывезли на спецполигон. В акватории порта Таганрога выставлены боновые заграждения для локализации возможных утечек.

"Заключен договор со специализированной организацией, которой выполняется сбор, обезвреживание и утилизация отходов нефтепродуктов; продолжается ежедневный мониторинг акватории и береговой линии. Наш городской штаб также продолжает проводить два раза в день мониторинг побережья. В случае обнаружения загрязнений будем оперативно реагировать. Ситуация на постоянном контроле специалистов", - написала Камбулова в мессенджере.

Загрязнение обнаружили на побережье в Богудонии. Камбулова отмечала, что на городских пляжах следов нефтепродуктов не обнаружено. В очистных работах приняли участие представители администрации, общественники, волонтеры и студенты, для их координации был создан штаб. Позднее Камбулова сообщала, что основные загрязнения ликвидированы, возможные экологические последствия минимизированы.

Исторический рыбацкий район Богудония в Таганроге, известный своей хаотичной лабиринтовой застройкой XIX века, считается одной из основных неформальных туристических локаций города.

Таганрог Богудония Таганрогский залив Светлана Камбулова
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