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Власти Таганрога отрицают появление загрязнений после атаки БПЛА 10 июля

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Специальная комиссия не выявила загрязнений побережья Таганрогского залива после атаки БПЛА и последующего пожара на терминале нефтепродуктов, произошедших на минувшей неделе, сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова в мессенджере Max.

"В социальных сетях появилась информация о возможном загрязнении побережья Таганрогского залива после атаки БПЛА 10 июля на терминал нефтепродуктов, - написала она. - По итогам осмотра обширных следов нефтепродуктов не выявлено. Визуальный контроль акватории показал, что поверхность воды чистая, нефтяных пятен нет. Погибшей рыбы и других обитателей залива также не обнаружено".

Комиссия с участием сотрудников отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов, представителей ООО "Курганнефтепродукт" и Нижнедонского отдела рыбоохраны Азово-Черноморского ТУ Росрыболовства провела обследование побережья на участке от переулка Некрасовского до бывшей территории "Рыбзавода". Городские пляжи были также проверены отдельно.

В Таганроге 10 июля после ночной атаки БПЛА произошел пожар на территории морского порта. Его потушили на следующий день.

Круглогодичный порт Таганрога расположен на северном побережье Азовского моря в Таганрогском заливе.

Таганрог Светлана Камбулова Азовское море Росрыболовство Таганрогский залив Рыбзавод ООО "Курганнефтепродукт"
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